Про це розповідають #Букви.

“Прем’єр і президент мають рацію, зробивши таке подання (про відставку Степанова, – ред.). Ті підстави, які прем’єр надав комітету, відповідають його бажанню змінити міністра охорони здоров’я”, – зазначив Радуцький.

Радуцький підтвердив журналістам, що особисто на комітеті буде підтримувати подання прем’єра Дениса Шмигаля про відставку Максима Степанова.

Що стосується позиції президента Володимира Зеленського, то Радуцький сказав, що “особисто з президентом не розмовляв на цю тему”.

Відставка Степанова

Максим Степанов очолив МОЗ на старті епідемії коронавірусу. 20 березня 2020 року Верховна Рада на позачерговому засіданні з другої спроби призначила його на посаду.

Відтоді депутати кілька разів пробували ініціювати його звільнення. Зокрема, така постанова була зареєстрована у липні 2020 року.

2 квітня депутат від “Слуги народу” Дмитро Гурін інформував про збір підписів під постановою про скликання позачергової сесії щодо звільнення Максима Степанова. За словами депутата, свій підпис поставив і голова комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький.

28 квітня стало народні депутати від фракції “Голосу” зібрали понад 150 підписів за проведення позачергового засідання Верховної Ради щодо розгляду відставки міністра охорони здоров’я Максима Степанова.

Міністр, коментуючи це, заявив, що він нібито на відміну від депутатів має багато справ, тому не розмірковує над питанням призначення нового міністра на його заміну.

В Раді нацбезпеки і оборони не вважають доречним звільнення Степанова саме зараз.