Глава парламентського комітету здоров'я нації, медичної допомоги і медичного страхування Михайло Радуцький заявив, що під час карантину замість зупинки підприємств значно ефективнішим є запровадження повної ізоляції людей з групи ризику.

Про це Радуцький написав на своїй сторінці в Facebook.

“З Азії надходять шокові дані — місцева економіка впала навіть нижче, ніж очікувалось. Це справжній обвал. Для економіки Євросоюзу наслідки будуть ще жорсткішими. Отже, це велика помилка – намагатись повністю зупинити життя в країні. Економіка має працювати. Вчора президент заявив, що Україна не повинна зупинитись. І я з цим згоден. Наше завдання №1 – організувати карантин, але при цьому не зруйнувати економіку. У США є ресурси фактично роздати населенню та бізнесу 2 трлн доларів. У нас такої можливості немає”, – написав він.

Радуцький зазначив, що наслідки мертвої економіки можуть бути набагато страшніші, ніж наслідки коронавірусу.

“І це не лише соціальний вибух, а і техногенні катастрофи внаслідок недофінансованості інфраструктури. Замість зупинки підприємств набагато ефективніше запровадити повну ізоляцію людей з групи ризику — пенсіонерів після 60, онкохворих, хворих на діабет. І забезпечити силами соціальних працівників, користуючись «Червоним хрестом», волонтерами все життєво необхідне, щоб люди не виходили з дому, поки триває карантин. Нам треба врятувати саме цю групу людей. Знищивши економіку – ми їх не врятуємо, у нас банально не вистачить коштів втримати соціальну сферу, якщо все зупиниться”, – пояснив нардеп.

За його словами, режим роботи підприємств на час карантину має бути таким:

всіх співробітників, які можуть працювати дистанційно, перевести на віддалений доступ;

у приміщеннях дотримувати дистанцію 3-5 метрів між людьми,

масковий режим,

режим гігієни,

антисептики;

якщо є така можливість – зробити позмінний режим, щоб знизити концентрацію співробітників у приміщенні.

Радуцький зазначив, що ці заходи можуть розробити санітарні лікарі.

“Всі підприємства повинні отримати інструкції – як організувати безпечну роботу на період карантину. Тому сьогодні ми радимося з експертами – при комітеті є експертна рада, куди входять медики, санітарні лікарі. Консультуємося з іноземними колегами з цього приводу. Повинні бути розроблені чіткі рекомендації та стандарти – щоб на кожному підприємстві кожен керівник знав, які методи захисту працюють, а які ні. На даний час люди отримують всю інформацію з інтернету. І головне: ми повинні поступово весь бізнес перевести на рейки максимально безпечної, але все-таки роботи. Тому що Україна може не впоратися з наслідками тривалої зупинки економіки”, – поідкреслив він.