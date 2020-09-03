Такий висновок можна зробити з листування депутата, яке зняв фотограф «Букв» напередодні.
Нардеп Валерій Дубіль переслав Радуцькому дані своєї знайомої, якій потрібно було лікування з проханням про госпіталізацію.
Радуцький прочитав повідомлення і переслав адресату Гудова.
У ЗМІ згадується директор департаменту по роботі зі страховими компаніями клініки “Борис” Юлія Гудова.
У повідомленні Гудовій Радуцький рекомендує надати послуги пацієнту «без знижки».
Закон забороняє депутатам суміщати роботу з іншими видами комерційної діяльності.