Нардеп Михайло Радуцький займається направленням пацієнтів на лікування під час засідань парламенту.

Такий висновок можна зробити з листування депутата, яке зняв фотограф «Букв» напередодні.

Нардеп Валерій Дубіль переслав Радуцькому дані своєї знайомої, якій потрібно було лікування з проханням про госпіталізацію.

Радуцький прочитав повідомлення і переслав адресату Гудова.

У ЗМІ згадується директор департаменту по роботі зі страховими компаніями клініки “Борис” Юлія Гудова.

У повідомленні Гудовій Радуцький рекомендує надати послуги пацієнту «без знижки».

Закон забороняє депутатам суміщати роботу з іншими видами комерційної діяльності.