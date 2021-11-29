Засновниця українського бренду здорового харчування YARO Юлія Привалова на сторінці в Instagram різко та глузливо висловилася стосовно бойкоту її товарів.

Про це повідомляють #Букви.

Нагадаємо, що 17 жовтня Юлія Привалова (донька мера міста Сокиряни Чернівецької області) опублікувала селфі на фоні Красної площі у Москві. На фото був також її чоловік – Данило Кернес, син померлого мера Харкова Геннадія Кернеса.

У відповідь на обурення коментаторів, Привалова опублікувала образливий анекдот про “бандерівців”, чим спровокувала скандал довкола себе та свого бренду.

Після суперечливого коментаря Привалової в активіст Сергій Стерненко, політик Володимир Ар’єв та чимало інших публічних осіб і блогерів засудили таку поведінку бізнесвумен і закликали компанії та заклади бойкотувати YARO.

Пресслужба YARO у своєму дописі пояснила, що у компанії проукраїнська позиція, від засновниці, однак, ніяких вибачень чи пояснень не було.

Мережі магазинів, зокрема Сільпо та Rozetka припинили співпрацю з брендом Yaro після цього гучного скандалу. Нещодавно в Юлії Привалової запитали щодо її ставлення до цього бойкоту – і вона в сторіз в Instagram відповіла.

Зокрема, обурення глузливими анекдотами та бойкот продукції бізнесвумен назвала “дебілоїдною політикою радикально налаштованої меншості”, і охактеризувала цю групу людей як “крикливе, озлоблене, ведене, кероване”, а для багатьох назвала це просто бізнесом.

Привалова заявила, що “вони вирішили, що можуть руйнувати та нищити не лише бізнеси інших людей, але й самих людей”.

Жінка стверджує, що ці люди хочуть, щоб вони “закрилася та плакала, бажано у вишиванці та з вінком на голові, розмовляючи українською мовою в полі з чорнобривцями під пісню Бандери..”.

Однак, бізнесвумен похвалилася, що у неї все добре – і вважає, що цим фактом може розчарувати людей. Вона заявила, що люди продовжують купувати YARO, і хоч це продукт нішевий, він перемагає на міжнародних конкурсах.