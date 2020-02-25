Про це пише ELLE.
Зазначається, що Сімонс розділить “рівні обов’язки, як у творчості, так і в прийнятті рішень” з главою компанії Міуччіа Прада.
Раф почне працювати з Prada 2 квітня 2020 року. Першу спільну колекцію можна буде побачити навесні-влітку 2021 року, показ пройде у вересні 2020 року в Мілані.
Прада приєдналася до однойменного лейблу своєї сім’ї в 1978 році, свою першу колекцію одягу представила в 1989 році, а потім випустила Miu Miu в 1992 році.
Бельгійський дизайнер раніше обіймав посади креативного директора в Jil Sander, Christian Dior і Calvin Klein.
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From 2 April 2020, Raf Simons will join the Prada brand as co-creative director, working in partnership with Miuccia Prada with equal responsibilities for creative input and decision-making. The first Prada collection designed by Miuccia Prada and Raf Simons will be the Spring/Summer 2021 womenswear show, presented in Milan in September 2020. Discover more via link in bio. Photos by: Brigitte Lacombe Willy Vanderperre
- У 2018 році стало відомо, що креативний директор Calvin Klein Раф Сімонс залишає модний будинок.