Про це пише ELLE.

Зазначається, що Сімонс розділить “рівні обов’язки, як у творчості, так і в прийнятті рішень” з главою компанії Міуччіа Прада.

Раф почне працювати з Prada 2 квітня 2020 року. Першу спільну колекцію можна буде побачити навесні-влітку 2021 року, показ пройде у вересні 2020 року в Мілані.

Прада приєдналася до однойменного лейблу своєї сім’ї в 1978 році, свою першу колекцію одягу представила в 1989 році, а потім випустила Miu Miu в 1992 році.

Бельгійський дизайнер раніше обіймав посади креативного директора в Jil Sander, Christian Dior і Calvin Klein.