Covid-19 Україна

оновлено 03.06.2020 о 11:02

Всього:

24823(+483)

Хворіють:

+362(+483)

Вилікувались:

10440(+388)

Померло:

735(+8)

12:11 Warner Bros. підтримала протести проти расизму, відкривши доступ до драми «Просто помилувати»
12:03 Пентагон направив 1,6 тис. військових в округ Колумбія для стримування протестів
11:43 Заворушення в США: кількість загиблих через протести зросла до 13
11:43 Джордж Буш виступив на підтримку протестуючих проти поліцейського насильства
11:41 Рахунки Суспільного розблокували: мовник може вільно користуватися коштами
11:18 У Китаї заперечують, що приховували дані про коронавірус від ВООЗ
10:59 Через вбивство Флойда в США почалися протести в європейських країнах
10:50 У Парижі багатотисячний протест проти поліцейського насильства переріс у зіткнення: відео
10:20 З Facebook видалили кілька груп, в яких закликали до протестів з використанням зброї
10:15 Посадовця Міносвіти спіймали на хабарі у 300 тисяч гривень
10:02 Канада знайшла заміну Huawei для створення мережі 5G
10:00 Рада розгляне законопроєкти про зміну по батькові та штрафи для пішоходів: трансляція
09:38 Українцям не рекомендують купатися на одеських пляжах
09:30 Італія відкрила кордони: туристи не зобов’язані проходити карантин
08:59 У світі від COVID-19 вже одужали понад 3 млн осіб
08:55 Ракета Falcon 9 повернулася на мис Канаверал – фото
08:42 3 червня по всій Україні прогнозують дощі
08:05 На Донбасі бойовики гатили із артилерії та мінометів, поранено українського захисника
07:33 Чорногорія офіційно заявила про завершення епідемії COVID-19
03:24 Plus-size модель Ешлі Грем знялася для глянцю з новонародженим сином
02:30 Alyona Alyona закликала не мовчати про безчинства правоохоронців в Україні
01:54 У Нью-Йорку тривають протести проти расизму та поліцейської агресії — фото, відео
01:22 58 депутатів оскаржили в КСУ право президента призначати директора ДБР
00:42 53-річна Холлі Беррі продемонструвала сталевий прес після тренування
00:07 Знаменитості та популярні бренди підтримали кампанію проти расизму #BlackoutTuesday 

02 червня

23:48 Apple зніме фільм Скорсезе з ДіКапріо і Де Ніро
22:53 Смерть актора «Сутінків» та його дівчини: стала відома причина
22:35 Опублікована фінальна серія четвертого сезону «Ріка і Морті»
22:13 Бойовики на Донбасі обстріляли позиції ООС з житлових кварталів
21:50 Ведучий лояльного до Трампа телеканалу звинуватив його в масових заворушеннях в країні
21:34 У «Слузі народу» рекомендували своєму нардепу Брагару не спілкуватися зі ЗМІ після скандалу з собакою
21:10 Загибель Давиденка: в ЦВК заявили, що в бюджеті немає грошей на проміжні вибори
20:54 3 червня в обіг вводяться монети номіналом 10 грн

Рахунки Суспільного розблокували: мовник може вільно користуватися коштами

Комерційні рахунки Національної суспільної телерадіокомпанії України (“UA: Суспільне”) розблокували.

Середа, 3 червня 2020, 11:41

Про це повідомила пресслужба Суспільного мовника.

“Від сьогодні, 3 червня, Суспільний мовник може вільно користуватися коштами з комерційних рахунків, на які 18.02.2020 наклав арешт відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України задля примусового стягнення з ПАТ “НСТУ“ на користь АТ “Євроньюз“ боргу в розмірі 10,5 млн євро“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер ПАТ “НСТУ“ розпочинає погашення боргу з власного бюджету, щоб унеможливити подальше блокування рахунків компанії, і планує завершити виплати Euronews до кінця місяця.

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія уточнив, що компанія сподівається повністю погасити борг Euronews за 10 днів.

“Я сподіваюся, впродовж десяти днів ми закриємо борг, що дасть нам можливість знову працювати з грантовими проєктами і виплатити зарплати позаштатним працівникам”, – сказав він.

  • 28 лютого стало відомо, що роботу Суспільного мовника заблоковано через арешт його рахунків за борги.
  • У Міністерстві культури, молоді та спорту України раніше обіцяли вирішити ситуацію з фінансуванням телеканалу “UA: Суспільне”.

 

Теги: НСТУ, Суспільне ТБ

Підписуйтесь на #Букви у Telegram і Facebook і читайте найважливіші та найсвіжіші новини першими!

Букви в Google News

Підписатись