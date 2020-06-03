Рахунки Суспільного розблокували: мовник може вільно користуватися коштами

Про це повідомила пресслужба Суспільного мовника.

“Від сьогодні, 3 червня, Суспільний мовник може вільно користуватися коштами з комерційних рахунків, на які 18.02.2020 наклав арешт відділ примусового виконання рішень Департаменту державної виконавчої служби Міністерства юстиції України задля примусового стягнення з ПАТ “НСТУ“ на користь АТ “Євроньюз“ боргу в розмірі 10,5 млн євро“, – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що тепер ПАТ “НСТУ“ розпочинає погашення боргу з власного бюджету, щоб унеможливити подальше блокування рахунків компанії, і планує завершити виплати Euronews до кінця місяця.

Голова правління НСТУ Зураб Аласанія уточнив, що компанія сподівається повністю погасити борг Euronews за 10 днів.

“Я сподіваюся, впродовж десяти днів ми закриємо борг, що дасть нам можливість знову працювати з грантовими проєктами і виплатити зарплати позаштатним працівникам”, – сказав він.