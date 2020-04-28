Про це повідомив глава Рахункової палати Валерій Пацкан на своїй сторінці у Facebook.

“Фахівці Рахункової палати вже почали відстежувати видатки на боротьбу з COVID-19. Мільярди гривень з державного та місцевих бюджетів ідуть на боротьбу з пандемією. І головне завдання — щоб ці кошти використовувалися виключно за призначенням та допомогли країні подолати коронавірус”, – йдеться в повідомленні.

Пацкан зазначив, що питання, пов’язані з COVID-19, будуть предметом ретельного вивчення з боку Рахункової палати.

“Але, щоб не втрачати час, наші фахівці вже роблять все, щоб ідентифікувати можливі ризики, зокрема й неефективного використання коштів. Вони візуалізують і систематизують інформацію, щоб кожен міг подивитися, як витрачаються кошти на боротьбу з пандемією і з державного, і з місцевих бюджетів”, – пояснив він.

Відтепер щодня у вільному доступі можна побачити загальну суму видатків на подолання пандемії, загальну кількість операцій, а також які області найбільше закуповують необхідні засоби, а які – відстають, та інше.