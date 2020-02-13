Про це повідомив голова Рахункової палати Валерій Пацкан.

“Рахункова палата жодного разу не перевіряла Державне бюро розслідувань, попри те, що інші державні органи, створені нещодавно, вже були об’єктами наших аудитів. Сьогодні дуже багато у суспільства питань не тільки щодо ефективності професійної діяльності новостворених органів, а і відносно того, як вони витрачають кошти державного бюджету”, − сказав Пацкан.

У зв’язку з цим Рахункова палата на своєму засіданні внесла зміни до Плану роботи на 2020 рік.

“Ми готові розпочати аудит вже найближчим часом. Заслухати Звіт щодо результатів перевірки ДБР Рахункова палата планує в червні поточного року”, − додав голова відомства.

За його словами, спеціалісти, зокрема, будуть перевіряти ефективність використання бюджетних коштів, виділених на забезпечення діяльності Державного бюро розслідувань. У 2018−2019 роках видатки ДБР профінансовано в сумі понад 1 млрд гривень.