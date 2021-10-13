Про це повідомляє американський інформаційний портал Screen Rant.
Таким чином Раян Рейнольдс привітав свого друга з Днем народження – Г’ю Джекману 12 жовтня виповнилося 53 роки.
Актор у TikTok опублікував відео з собою під трек “Мільйоном мрій” з фільму “Найбільший шоумен”, де знімався Джекман. Відео Рейнольдс підписав так: “Дивись, я не вказую тобі, як святкувати день народження Г’ю Джекмана. Тому й ти не вказуй мені”.
Опісля він опускає камеру до ніг і демонструє блакитні шкарпетки з обличчям Джекмана.
@vancityreynolds
Socks to be Hugh.
♬ A Million Dreams – Ziv Zaifman & Hugh Jackman & Michelle Williams
Історія дружби акторів почалася ще у 2008 році під час спільної роботи над фільмом “Люди Ікс: Росомаха”. Відтоді на публіці вони відіграють роль “ворогів”, постійно жартуючи один над одним.
- Раніше Раян Рейнольдс зворушливо привітав дружину Блейк Лайвлі з Днем матері.
- Нагадаємо, у серпні Г’ю Джекман зробив біопсію шкіри.
- Також куртка персонажа Росомахи з фільму “Люди Ікс: Дні минулого майбутнього” продається на аукціоні для підтримки Акторського фонду.