Актор Раян Рейнольдс, відомий за роллю Дедпула, у відео в TikTok показав шкарпетки зі знаменитим "Росомахою" Г'ю Джекманом.

Про це повідомляє американський інформаційний портал Screen Rant.

Таким чином Раян Рейнольдс привітав свого друга з Днем народження – Г’ю Джекману 12 жовтня виповнилося 53 роки.

Актор у TikTok опублікував відео з собою під трек “Мільйоном мрій” з фільму “Найбільший шоумен”, де знімався Джекман. Відео Рейнольдс підписав так: “Дивись, я не вказую тобі, як святкувати день народження Г’ю Джекмана. Тому й ти не вказуй мені”.

Опісля він опускає камеру до ніг і демонструє блакитні шкарпетки з обличчям Джекмана.

Історія дружби акторів почалася ще у 2008 році під час спільної роботи над фільмом “Люди Ікс: Росомаха”. Відтоді на публіці вони відіграють роль “ворогів”, постійно жартуючи один над одним.