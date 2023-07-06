Один з найбільших австрійських банківських груп Raiffeisen Bank International відкладає плани виходу з Росії, оскільки Австрія посилює захист давніх зв'язків з Росією.

Джерело: Reuters

Raiffeisen Bank International (RBI), найбільший із західних банків у Росії, мав намір до вересня припинити свою діяльність в Росії.

RBI ще не представив свій план наглядовим органам Європейського центрального банку (ЄЦБ).

Представник RBI заявив, що компанія має намір скоротити свій російський бізнес.

Однак повільні темпи роботи RBI викликали суперечку з ЄЦБ.

RBI також розглядає продаж як альтернативу розблокуванню до 4 мільярдів євро капіталу, пов’язаного з прибутковою російською філією.

Попри те, що Австрія публічно підтримує Україну, кілька офіційних осіб заявили, що вони не бажають повністю розривати десятирічні зв’язки з Росією, вважаючи, що відносини все ще можна відновити.

Російська влада чітко дала зрозуміти RBI, який має близько 2600 корпоративних клієнтів, 4 мільйони власників місцевих рахунків і 10 000 співробітників, що вони хочуть, щоб банк залишився, оскільки він дозволяє здійснювати міжнародні платежі.

Присутність RBI підкреслює глибину відносин між Австрією та Росією, які підтримують тісні зв’язки через російські газопроводи та фінанси.