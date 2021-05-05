Нардепка від "Голосу" Соломія Бобровська опублікувала відео, на якому можна побачити нібито рака в обіді курсанта одного з військових навчальних закладів України. Міністерство оборони викрило парламентарку в поширенні фейків.

Про це повідомляють #Букви.

Днями депутатка розмістила на своїй сторінці в Facebook відео зі сторінки в Instagram волонтерської спільноти alex_tymanov_group. За її словами, відео зняли курсанти Харківського національного університету Повітряних Сил імені Івана Кожедуба кілька днів тому.

В ролику курсант демонструє, що в їдальні йому подали борщ, що містив якусь живу істотуі.

Журналісти інформаційного агентства Міністерства оборони України АрміяInform детально розібрали цей ролик. Зокрема, вони визначили, що на відео ракоподібне — рачок, розмір — десь 4 сантиметри. Це створіння, як зазначають, не притаманне фауні України та схоже на ракоподібних, які мешкають у північних морях і океанах.

Спільно з борщем цього рака, ймовірно, не готували, про що свідчить його колір.

“Ця істота нагадує силіконову іграшку або приманку для морської риболовлі, яку в такому разі застосували як реквізит у відеоролику, щоб викликати певну реакцію у глядачів”, — зазначили журналісти.

Вони також перепитали службових осіб згаданого вишу. Ті так само впевнені, що ролик зрежисований, і зауважують, що вперше його поширювали в Росії.

“Керівництво навчального закладу провело власне розслідування, чи могло подібне статися в їхній їдальні і виявило цікавий факт. За інформацією т.в.о. начальника університету полковника Андрія Бережного, відео з’явилося в інтернеті по обіді 22 квітня на одному з російських інтернет-ресурсів. Тоді ж у військовому виші негайно перевірили їдальню, але подібних істот не виявили”, — запевняють журналісти.

У Міноборони наголосили, що цей інцидент “свідчить про відсутність медіаграмотності у користувачів інтернет-ресурсів, яких використовують у рамках класичних гібридних загроз для здійснення деструктивного психологічного впливу на свідомість громадян і військовослужбовців”.