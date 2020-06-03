Плавуча платформа, на яку в океані приземлилася перша ступінь ракети-носія Falcon 9, успішно повернулася на мис Канаверал у Флориді.

Про це повідомила компанія SpaceX у Twitter.

“Після запуску на орбіту астронавтів Боба Бенкена й Дугласа Герлі на кораблі Crew Dragon, (перша ступінь – ред.) ракети Falcon 9 приземлилася на борту платформи й повернулася до порту на мисі Канаверал”, – сказано у повідомленні.

У SpaceX також опублікували світлини, на яких зафіксовано момент приземлення ракети на плавучу платформу, а також процес її транспортування.