Про це повідомляє видання The Verge.
Після того, як прототип ракети заправили охолодженим паливом, конструкція деформувалася і розвалилася.
Це вже третє поспіль невдале випробування Starship. Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що в компанії вивчають аварію. Він припустив, що причиною руйнування прототипу могли стати недоліки в параметрах тестування.
We will see what data review says in the morning, but this may have been a test configuration mistake
— Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2020
Варто відзначити, що ракета Starship призначена для перевезення екіпажу та вантажу на Місяць, Марс, а також для інших міжпланетних місій.
Очікується, що за один старт корабель зможе перевозити до ста людей і приймати на борт велику кількість вантажу, тому на Місяці і на Марсі можуть бути побудовані міста.
Раніше невдалі випробування прототипу пройшли в листопаді 2019 року і в березні поточного.
- Раніше компанія SpaceX провела перші льотні випробування прототипу другого ступеня надважкої ракети Starship – Starhopper.