Про це повідомляє видання The Verge.

Після того, як прототип ракети заправили охолодженим паливом, конструкція деформувалася і розвалилася.

Це вже третє поспіль невдале випробування Starship. Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що в компанії вивчають аварію. Він припустив, що причиною руйнування прототипу могли стати недоліки в параметрах тестування.

We will see what data review says in the morning, but this may have been a test configuration mistake

— Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2020