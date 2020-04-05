Прототип ракети Starship компанії SpaceX Ілона Маска зруйнувався під час випробувань на полігоні в американському штаті Техас. Це сталося вже втретє.

Про це повідомляє видання The Verge.

Після того, як прототип ракети заправили охолодженим паливом, конструкція деформувалася і розвалилася.

Це вже третє поспіль невдале випробування Starship. Засновник SpaceX Ілон Маск заявив, що в компанії вивчають аварію. Він припустив, що причиною руйнування прототипу могли стати недоліки в параметрах тестування.

We will see what data review says in the morning, but this may have been a test configuration mistake — Elon Musk (@elonmusk) April 3, 2020

Варто відзначити, що ракета Starship призначена для перевезення екіпажу та вантажу на Місяць, Марс, а також для інших міжпланетних місій.

Очікується, що за один старт корабель зможе перевозити до ста людей і приймати на борт велику кількість вантажу, тому на Місяці і на Марсі можуть бути побудовані міста.

Раніше невдалі випробування прототипу пройшли в листопаді 2019 року і в березні поточного.

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