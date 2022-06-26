Ракета у Києві зруйнувала три поверхи в багатоповерхівці, під завалами є люди

Російська крилата ракета, яка сьогодні близько 6:30 потрапила у житловий будинок, спричинила руйнування кількох поверхів, під завалами все ще є люди.

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Facebook.

Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі Києва:

“26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці”, – розповіли деталі у відомстві. Відразу ж на місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.

За оцінкою рятувальників наслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.

Загальна площа загорання становить 300 квадратних метрів.

Зараз рятувальники проводять заходи з ліквідації пожежі, евакуації та порятунку жителів будинку. За попередніми даними, є постраждалі.

На місці задіяно 19 одиниць пожежної техніки та 67 осіб особового складу.

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що під завалами цього будинку є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували, на місці є медики.