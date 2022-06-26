Ракета у Києві зруйнувала три поверхи в багатоповерхівці, під завалами є люди

Про це інформує пресслужба ДСНС України у Facebook.
Рятувальники ліквідовують наслідки ворожого обстрілу у Шевченківському районі Києва:
“26 червня о 06:29 до ДСНС України надійшло повідомлення про пожежу у Шевченківському районі столиці”, – розповіли деталі у відомстві. Відразу ж на місце події прибули найближчі пожежно-рятувальні підрозділи.
За оцінкою рятувальників наслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у 9-поверховому житловому будинку з частковим руйнуванням 7, 8 та 9 поверхів.
Загальна площа загорання становить 300 квадратних метрів.
Зараз рятувальники проводять заходи з ліквідації пожежі, евакуації та порятунку жителів будинку. За попередніми даними, є постраждалі.
На місці задіяно 19 одиниць пожежної техніки та 67 осіб особового складу.
Мер Києва Віталій Кличко заявив, що під завалами цього будинку є люди. Частину мешканців евакуювали, двох постраждалих госпіталізували, на місці є медики.
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