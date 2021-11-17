16 листопада з космодрому Куру, що у Французькій Гвіані, відбувся 18-й успішний пуск європейської ракети-носія Vega з українським двигуном.

Про це повідомляє Провідне підприємство ракетно-космічної галузі України.

“Блок маршового двигуна (БМД) РД-843, який використовують у складі рідинної рушійної установки 4-го ступеня РН Vega, розробило ДП “КБ “Південне” та серійно виготовляє ДП “ВО Південний машинобудівний завод”, – йдеться в повідомленні.

Зазначимо, ракета Vega вивела на орбіту три розвідувальні супутники CERES на замовлення Міністерства оборони Франції. За 2021 рік це був вже третій пуск Vega. Загалом з 2012 року ракета стартувала 20 разів. Всього за цей період на орбіту було виведено 111 космічних апаратів.

У 2021 році також відбулося два успішні пуски американської ракети “Антарес”, основну конструкцію першого ступеня якої розробило також КБ “Південне” та виготовив Південмаш.

Нагадаємо, раніше #Букви писали, що Ілон Маск зустрівся з онуком і правнуком українського конструктора ракет Сергія Корольова. Маск публічно заявляв, що захоплюється Корольовим.