У квітні поблизу міста Бидгощ виявили уламки невідомого військового об’єкта. 10 травня два польські ЗМІ повідомили, що знайдена у польському лісі ракета — російська Х-55.

Про це інформує Reuters.

У квітні генпрокурор Збігнєв Зьобро сказав, що військовий відділ окружної прокуратури у Гданську під наглядом Національної прокуратури почав розслідування щодо решток військово-повітряного об’єкта, який виявили у лісі за близько десяток кілометрів від Бидгоща.

Польща була готова щодо можливого розповсюдження зброї на тлі повномасштабної війни РФ проти сусідньої України, особливо після того, як у листопаді 2022 року біля кордону загинуло двоє осіб від, за версією Варшави, українській ракеті протиповітряної оборони.

Минулого місяця польська влада заявила, що “військовий об’єкт” було знайдено в лісі поблизу села Замосць поблизу міста Бидгощ на півночі країни, не вдаючись до подробиць його походження.

Прокуратура також заявила, що на місці, за сотні кілометрів від кордону Польщі з Україною, Білоруссю та російським ексклавом Калінінградом, не виявлено жодних слідів вибуху.

Вже 10 травня телекомпанія RMF FM повідомила, не вказуючи своїх джерел, що попередні висновки Технологічного інституту ВПС Польщі свідчать про те, що це російська ракета Х-55. Окрім цього, висновки Технологічного інституту свідчать, що крилата ракета Х-55 скоріш за все прилетіла до місця з-за східного кордону Польщі.

Мовник Polsat News також повідомив, не називаючи джерел, що знайдена ракета – Х-55.

Польська армія не має такого озброєння та систем з яких його можна запускати. Це виключає версію, що ракета була запущена з польського полігону, наприклад, під час навчань.

Зв’язатися з представником польського уряду та Технологічного інституту ВПС для коментаря не вдалося. Міністерство оборони Польщі та посольство Росії у Варшаві відмовилися від коментарів.

Довідка. Х-55 — радянська стратегічна авіаційна крилата ракета, розроблена в кінці 1970-х — початку 1980-х років для озброєння стратегічних бомбардувальників, здатна нести ядерну боєголовку.