Під час масованого ракетного обстрілу 26 січня війська РФ укотре завдали удару по енергосистемі України.

Про це повідомили у НЕК “Укренерго”.

Як наголосили у компанії, це вже 13 ракетна атака та 15 атака дронів на об’єкти енергосистеми України.

Ворожі ракети поцілили в енергетичне обладнання у південному, центральному та південно-західному регіонах. В Дніпровському регіоні на одному з енергооб’єктів основне високовольтне обладнання знищено.

Як наслідок виникли проблеми з енергоживленням на півдні України, зокрема в Одеській області.

“По всій Україні під час атаки були запроваджені аварійні відключення. Зараз поступово повертаються планові графіки обмежень. Дефіцит в системі значний. До всіх областей доведені ліміти споживання”, – резюмували у компанії.