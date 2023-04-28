Про це інформує пресслужба “Укренерго”.
Станом на 28 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Водопілля спадає. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби.
Зокрема, триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини.
Зараз ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.
В “Укренерго” нагадали, що внаслідок 15 ракетних та 18 дронових атак РФ енергосистема отримала безпрецедентні пошкодження. Для відновлення того рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, все ще необхідно багато ресурсу та часу.
У компанії також закликали українців за можливості переносити використання потужної техніки на нічні та денні години для того, щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися.
Зазначимо, що вночі 28 квітня російські окупанти вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. Загалом ворог випустив 23 ракети, з яких 21 було знищено силами ППО.
За словами Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, війська РФ випустили по Україні ракети близько 4 ранку. Атака відбувалась із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.
Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ракети було знищено у центральних, східних та південних регіонах України.
- Під час сьогоднішньої масованої атаки по Україні російські війська застосували, зокрема, ракети наземного базування “Іскандер-К”, які складно виявити і які можна запускати з незначних відстаней.
- В Умані Черкаської області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.
- Вночі 28 квітня війська РФ завдали масованого ракетного удару по Україні. Зокрема вибухи пролунали у Дніпрі. Загинуло двоє осіб – 31-річна жінка та дворічна дитина.