Сьогоднішня масована ракетна атака російських загарбників не завдала пошкоджень енергетичній інфраструктурі та не призвела до необхідності обмеження споживання електроенергії. Однак залишається складною ситуація на сході України, де через обстріли зазнав пошкоджень енергетичний об’єкт.

Про це інформує пресслужба “Укренерго”.

Станом на 28 квітня виробництва електроенергії достатньо для покриття споживання. Водопілля спадає. Гідроелектростанції продовжують працювати не тільки для покриття піків споживання зранку та ввечері, але й упродовж всієї доби.

Зокрема, триває експорт електроенергії у Польщу та Молдову, також продовжується незначний імпорт зі Словаччини.

Зараз ремонтні бригади працюють на всіх об’єктах високовольтної мережі, які зазнали російських атак.

В “Укренерго” нагадали, що внаслідок 15 ракетних та 18 дронових атак РФ енергосистема отримала безпрецедентні пошкодження. Для відновлення того рівня надійності енергопостачання, який був до масованих обстрілів, все ще необхідно багато ресурсу та часу.

У компанії також закликали українців за можливості переносити використання потужної техніки на нічні та денні години для того, щоб зменшити навантаження на енергосистему, яка зазнала тяжких пошкоджень ворога і все ще продовжує відновлюватися.

Зазначимо, що вночі 28 квітня російські окупанти вчергове завдали масованого ракетного удару по Україні. Загалом ворог випустив 23 ракети, з яких 21 було знищено силами ППО.

За словами Головнокомандувача Збройних сил України Валерія Залужного, війська РФ випустили по Україні ракети близько 4 ранку. Атака відбувалась із літаків стратегічної авіації Ту-95 з району Каспійського моря.

Підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних Сил ЗС України у взаємодії із ППО інших складових Сил оборони знищено 21 із 23 крилатих ракет Х-101/Х-555, а також два БПЛА оперативно-тактичного рівня. Ракети було знищено у центральних, східних та південних регіонах України.