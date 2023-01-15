Про це інформує пресслужба ДСНС і очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
14 січня в під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок у Дніпрі, внаслідок чого знищили під’їзд, під завалами опинилися десятки людей. Протягом ночі рятувальники разом з місцевими розбирали завали.
Зараз виявлено 18 загиблих, 73 особи поранені, доля ще 40 осіб лишається невідомою. Понад 40 поранених перебувають у лікарнях, четверо у важкому стані в реанімації. Серед загиблих є дитина, 14 дітей зазнали поранень.
Російський удар по житловому будинку зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламків.
Пожежники досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку.
Всього до робіт залучено 520 осіб та 140 одиниць техніки, з них від ДСНС – 160 осіб та 40 одиниць техніки.
Ракетна атака у Дніпрі: ДСНС виявили 18 загиблих, серед них – дитина // 5 фото
- Міська влада Дніпра оголосила в обласному центрі триденну жалобу за загиблими внаслідок російського ракетного удару.
- Мешканці Дніпра допомагають рятувальниками розбирати завали багатоповерхівки, куди раніше влучила російська ракета. Під зруйнованою будівлею можуть бути люди.
- Очільник територіальної оборони Дніпра Геннадій Корбан заявив, що надасть винагороду тому, що знайде особисті дані пілота ВПС РФ, який завдав ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі. Розмір виплатити — 25 тисяч доларів