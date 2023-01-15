Ракетна атака у Дніпрі: ДСНС виявили 18 загиблих, серед них – дитина

Станом на 07:25 Державна служба з надзвичайних ситуацій врятувала 38 осіб (з них 6 дітей). Загинуло 17 осіб (з них 1 дитина), поранено 73 особи (з них 14 дітей).

Про це інформує пресслужба ДСНС і очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

14 січня в під час масованої ракетної атаки росіяни влучили у багатоповерховий будинок у Дніпрі, внаслідок чого знищили під’їзд, під завалами опинилися десятки людей. Протягом ночі рятувальники разом з місцевими розбирали завали.

Зараз виявлено 18 загиблих, 73 особи поранені, доля ще 40 осіб лишається невідомою. Понад 40 поранених перебувають у лікарнях, четверо у важкому стані в реанімації. Серед загиблих є дитина, 14 дітей зазнали поранень.

Російський удар по житловому будинку зруйнував 72 квартири, понівечив понад 230. Триває демонтаж зруйнованих конструкцій будинку. Уже вивезено майже 3 500 тонн уламків.

Пожежники досі приборкують кілька осередків пожеж, які зайнялися через атаку.

Всього до робіт залучено 520 осіб та 140 одиниць техніки, з них від ДСНС – 160 осіб та 40 одиниць техніки.