Американський телеканал ABC News підготував відеореконструкцію моменту ракетної атаки на український літак Boeing-737, який розбився 8 січня недалеко від Тегерана.

Відповідне відео опубліковано на сайті телеканалу.

Згідно з інформацією, отриманою ABC News від джерел в розвідці Сполучених штатів Америки, через кілька хвилин після зльоту літака Міжнародних авіаліній України Boeing 737 був зафіксований радарами. Після в напрямку літака були запущені дві ракети.

На візуалізації, підготовленій журналістами, видно, що один зі снарядів вибухнув поблизу літака, а інший — потрапив безпосередньо в нього, після чого почалася пожежа.

На відео з 2 хвилини

Також журналісти продемонстрували фотознімки уламків літака, на яких видно пошкодження, завдані, як передбачається, осколками ракети.

Нагадаємо, незадовго після зльоту з Тегерана (Іран) літак української компанії МАУ, Boeing 737, зазнав аварії. В результаті аварії Boeing-737 в Ірані загинули громадяни 7 країн, в тому числі 11 українців. Так, загинули: 82 громадянина Ірану; 63 громадянина Канади; 11 громадян України (двоє пасажирів і 9 членів екіпажу); 10 громадян Швеції; 4 громадянина Афганістану; троє громадян Німеччини; троє громадян Великобританії.

Американська розвідка вважає, що авіарейс української компанії МАУ, що розбився під Тегераном незабаром після зльоту, міг бути помилково збитий іранською ракетою, оскільки авіакатастрофа сталася незабаром після того, як Іран обстрілював військові бази в Іраку, де розміщувалися американські солдати