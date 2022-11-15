П'ятий президент України та лідер партії "Європейська Солідарність" Петро Порошенко заявив, що масовані ракетні удари по Україні під час роботи саміту G20 в Індонезії демонструють, як Володимир Путін ставиться до закінчення війни, до миру і до рішень саміту "Великої двадцятки".

Про це він заявив в ефірі Deutsche Welle.

Петро Порошенко наголосив, що світ має бути ще рішучішим, аби зупинити російського диктатора.

“Я думаю, що це чудовий приклад, підсумок “саміту G19″, ключовий висновок, як Росія розуміє результати саміту – атакує об’єкти критичної енергетичної інфраструктури. Відразу після цього в Києві не стало світла. Зараз ми – на генераторі електроенергії, щоб мати можливість поговорити з вашими глядачами”, – пояснив п’ятий президент України.

А також наголосив, що не варто очікувати, що Україна зможе знайти компроміс з РФ.

“Уявіть, що вбивця прийшов до вас додому, вбив ваших дітей, зґвалтував вашу дружину, зайняв другий поверх вашого будинку, а потім відкрив двері й запропонував вам переговори про мир”, – наголосив Порошенко, додавши, що ця ситуація демонструє, що “ми повинні бути ще рішучішими, аби зупинити Путіна”.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному. У Києві про перші вибухи повідомили близько 15:34. Російські військові завдали ракетних ударів по Києву. За даними міської влади, ворог влучив в один із центральних районів.

Близько 16:09 мер Львова Андрій Садовий повідомив, що у місті чути вибухи. Він закликав містян залишатися в укриттях. Внаслідок атак частина міста – без електроенергії.

Близько 16:15 голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив, що у Кривому Розі спрацювала ППО. За його словами, у напрямок міста ще летіли ракети.