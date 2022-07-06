Ракетні обстріли Хмельниччини, Харківщини та Сумщини: ситуація в областях станом на ранок 6 липня

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у своєму зведенні.
Водночас у Сумській області по Новослобідській громаді військові РФ випустили 10 мін із міномета. Також Шалигінська громада зазнала 18 “прильотів”, а ворожі безпілотники скидали вибухівку. За попередньою інформацією, жертв немає.
У Дніпропетровські області російська артилерія вдарила по Криворізькому району, обстріляна Широківська громада. У селі Шестірня пошкоджено кілька житлових будинків. Без жертв.
Варто зауважити, що в Харківській області окупанти поцілили в корпус НПУ імені Григорія Сковороди, обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. За добу поранення дістали троє людей: двоє в Чугуївському районі, з них одна дитина.
У Донецькій області пошкоджено 26 об’єктів, зокрема, 19 житлових будинків, школа, РМЗ, ПТУ. За добу — 6 загиблих і 21 поранений цивільний.
Унаслідок артобстрів у Херсонсонській області знищена соціальна інфраструктура у Високопільській та Нововоронцовській громадах, пошкоджено багато будинків.
- Станом на початок 133-ої доби повномасштабної російсько-української війни, окупанти продовжують обстрілювати ЗСУ вздовж лінії фронту, а також мирних українців та населені пункти в різноманітних областях, завдаючи ракетні, мінометні та артилерійські удари.
- Також за даними аналітиків Інституту вивчення війни (ISW), за понад 4 місяці повномасштабної війни та низку невдач, у РФ не змінили своїх першочергових планів щодо України.
- Голова Луганської ОВА Сергій Гайдай повідомив, що російські окупанти не захопили всі населені пункти у регіоні. Зокрема важкі бої тривають у декількох селах поблизу Лисичанська.