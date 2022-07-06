Ракетні обстріли Хмельниччини, Харківщини та Сумщини: ситуація в областях станом на ранок 6 липня

У ніч на 6 липня росіяни завдали масових ударів по низці областей в Україні. Зокрема, у Хмельницькій області росіяни випустили чотири ракети по області – одну збила ППО, три інші "прилетіли" в одну з громад Хмельницького району. Унаслідок чого одна людина поранена, загиблих немає.

Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій та інформаційної безпеки у своєму зведенні.

Водночас у Сумській області по Новослобідській громаді військові РФ випустили 10 мін із міномета. Також Шалигінська громада зазнала 18 “прильотів”, а ворожі безпілотники скидали вибухівку. За попередньою інформацією, жертв немає.

У Дніпропетровські області російська артилерія вдарила по Криворізькому району, обстріляна Широківська громада. У селі Шестірня пошкоджено кілька житлових будинків. Без жертв.

Варто зауважити, що в Харківській області окупанти поцілили в корпус НПУ імені Григорія Сковороди, обстрілювали Ізюмський, Харківський, Чугуївський, Богодухівський райони. За добу поранення дістали троє людей: двоє в Чугуївському районі, з них одна дитина.

У Донецькій області пошкоджено 26 об’єктів, зокрема, 19 житлових будинків, школа, РМЗ, ПТУ. За добу — 6 загиблих і 21 поранений цивільний.

Унаслідок артобстрів у Херсонсонській області знищена соціальна інфраструктура у Високопільській та Нововоронцовській громадах, пошкоджено багато будинків.