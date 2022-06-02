Голова Львівської ОВА повідомив деталі нічного ракетного обстрілу області. За його даними, окупанти випустили ракети по залізничній інфраструктурі у двох районах Львівщини.

Про це Максим Козицький повідомив на своїй сторінці у Facebook.

За його даними, 1 червня з 22:45 по 22:55, по території Львівської області було завдано ракетних ударів. Окупанти випустили чотири крилаті ракети з акваторії Чорного моря.

Ракети ворога влучили у залізничну інфраструктуру у Стрийському та Самбірському районах.

“Об‘єкти залізниці суттєво пошкоджені. Багато поїздів затримуються. Фахівці “Львівської залізниці” працюють над відновленням сполучення”, – наголосив Козицький.

Унаслідок обстрілів поранення отримало п’ятеро осіб – троє у Стрийському районі та двоє у Самбірському. Загиблих немає.

Козицький додав, що четверо поранених перебувають у стані середньої важкості і їх ушпиталили до лікарень області. Один порений отримав легкі ушкодження і не потребував ушпиталення.