Ракетні удари по Україні свідчать про «слабкість Путіна» – глава МЗС Великої Британії

Масовані ракетні обстріли українських міст "свідчать лише про слабкість Путіна", заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у вівторок, 15 листопада, під час саміту G20 на Балі, Індонезія.

Про це повідомляє CNN.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

“Сьогодні бездушні удари по українських містах із застосуванням більш жахливих ракетних атак демонструють лише слабкість Путіна”, — написав Клеверлі.

Він наголосив, що російський лідер програє на полі бою і – як побачили сьогодні на G20 – також дипломатично.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що на саміті G20 в Індонезії світові лідери критикуватимуть режим Путіна за його вторгнення в Україну та занурення глобальної економіки “в хаос”.

Згодом Сунак заявив, що РФ стає “державою-ізгоєм”.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські масовані обстріли 15 листопада показують, що насправді РФ думає про будь-які можливі мирні переговори.

Міністр закликав припинити пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми. Зазначивши, що цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів.

У вівторок президент України Володимир Зеленський окреслив мирний план із 10 пунктів щодо припинення вторгнення РФ в Україну у відеопромові перед лідерами G20 на Балі, Індонезія.

Також стало відомо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров достроково вилетів з Балі, де триває саміт G20. Російський міністр завершив свою програму, хоча саміт заплановано до 16 листопада.