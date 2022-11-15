російсько-українська війна
20:34 Протягом доби окупанти завдали масованого ракетного удару по військовій та цивільній інфраструктурі України – Генштаб
20:34 Ракетні удари по Україні свідчать про «слабкість Путіна» – глава МЗС Великої Британії
20:13 «Ракетні атаки по Україні під час саміту G19 демонструють ставлення Путіна до миру» – Порошенко про обстріл України
19:57 «Російський терор можна зупинити лише силою зброї» – Кулеба про масований обстріл
19:01 Instagram видаляє інформацію про російські обстріли цивільного населення України
19:00 У 2023 році Росія зменшить видобуток нафти через проблеми з продажем – Bloomberg
18:52 У Молдові частково зникла електроенергія після ракетних ударів РФ по Україні
18:35 Лавров достроково залишив саміт G20 на Балі — РосЗМІ
18:18 «Відповідь на атаки РФ лише одна – підтримка України»: глава МЗС Нідерландів з укриття у Києві
Партнерський матеріал
18:07 iOn.ua – офіційний інтернет-магазин Apple Premium Reseller в Україні.
17:57 Українські мобільні оператори обмежили роботу деяких сервісів — мер Львова
17:44 Масована ракетна атака: у Тернополі відсутнє водопостачання
17:40 «Чергова хвиля жорстоких нападів»: амбасадорка США про ракетні обстріли України
17:10 Естонія закликала збільшити допомогу Україні від ЄС
16:47 У Києві ввели екстрені відключення світла
16:09 В Україні створять кліматичний офіс за підтримки Німеччини та ЄС
16:06 У новій частині гри Need for Speed будуть представлені саундтреки українських артистів
16:00 До суспільно корисних робіт вже залучили першу тисячу безробітних — Мінекономіки
15:50 «Так зголоднів, що їв іграшки»: Ілля з Маріуполя, батьки якого загинули під час обстрілів, знайшов нову сім’ю
15:23 У Відні екоактивісти облили чорною фарбою картину Густава Клімта
15:11 Окупаційна «адміністрація» залишила Нову Каховку — росЗМІ
15:02 Росія запровадила санкції проти 100 громадян Канади: серед них – актор Джим Керрі та акторка українського походження Кетрін Винник
Партнерський матеріал
14:52 Інтернет-магазин адідас: швидко та технологічно
14:47 Рада ЄС офіційно оголосила про початок Військової допоміжної місії для України
14:35 Чарльз III просить парламент Великої Британії дозволити його брату і сестрі діяти від його імені
14:22 Мінцифри та United24 запустили продажі останнього накладу браслетів із металу «Азовсталі»
14:08 Суд передав АРМА права на готель «Газпрому» в тимчасово окупованому Криму
13:57 Росія, можливо, відкладала заяву про відступ з Херсона до проміжних виборів у США – CNN

Ракетні удари по Україні свідчать про «слабкість Путіна» – глава МЗС Великої Британії

Масовані ракетні обстріли українських міст "свідчать лише про слабкість Путіна", заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі у вівторок, 15 листопада, під час саміту G20 на Балі, Індонезія.

Вівторок, 15 листопада 2022, 20:34
Підтримати

Про це повідомляє CNN.

Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.

“Сьогодні бездушні удари по українських містах із застосуванням більш жахливих ракетних атак демонструють лише слабкість Путіна”, — написав Клеверлі.

Він наголосив, що російський лідер програє на полі бою і – як побачили сьогодні на G20 – також дипломатично.

Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що на саміті G20 в Індонезії світові лідери критикуватимуть режим Путіна за його вторгнення в Україну та занурення глобальної економіки “в хаос”.

Згодом Сунак заявив, що РФ стає “державою-ізгоєм”.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські масовані обстріли 15 листопада показують, що насправді РФ думає про будь-які можливі мирні переговори.

Міністр закликав припинити пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми. Зазначивши, що цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів.

У вівторок президент України Володимир Зеленський окреслив мирний план із 10 пунктів щодо припинення вторгнення РФ в Україну у відеопромові перед лідерами G20 на Балі, Індонезія.

Також стало відомо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров достроково вилетів з Балі, де триває саміт G20. Російський міністр завершив свою програму, хоча саміт заплановано до 16 листопада.

Теги: Велика Британія, обстріли цивільних, обстріли, російсько-українська війна, терористи рф

Букви в Google News

Підписатись
Підтримати

Читати #Букви у Telegram, Twitter і у Facebook