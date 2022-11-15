Ракетні удари по Україні свідчать про «слабкість Путіна» – глава МЗС Великої Британії

Про це повідомляє CNN.
Ввечері 15 листопада російські військові завдали масованого обстрілу по території України. Вибухи було чутно у Києві, Львові, Кривому Розі, Харкові та Рівному.
“Сьогодні бездушні удари по українських містах із застосуванням більш жахливих ракетних атак демонструють лише слабкість Путіна”, — написав Клеверлі.
Він наголосив, що російський лідер програє на полі бою і – як побачили сьогодні на G20 – також дипломатично.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зазначив, що на саміті G20 в Індонезії світові лідери критикуватимуть режим Путіна за його вторгнення в Україну та занурення глобальної економіки “в хаос”.
Згодом Сунак заявив, що РФ стає “державою-ізгоєм”.
Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що російські масовані обстріли 15 листопада показують, що насправді РФ думає про будь-які можливі мирні переговори.
Міністр закликав припинити пропонувати Україні прийняти російські ультиматуми. Зазначивши, що цей терор можна зупинити лише силою нашої зброї та принципів.
У вівторок президент України Володимир Зеленський окреслив мирний план із 10 пунктів щодо припинення вторгнення РФ в Україну у відеопромові перед лідерами G20 на Балі, Індонезія.
Також стало відомо, що глава МЗС РФ Сергій Лавров достроково вилетів з Балі, де триває саміт G20. Російський міністр завершив свою програму, хоча саміт заплановано до 16 листопада.
- Варто зазначити, що світові лідери не візьмуть участь в офіційному “сімейному фото” під час зустрічі на саміті G20 через дискомфорт у зв’язку з присутністю РФ.
- По всій території України запровадили екстрені відключення світла. Вони сталися внаслідок масованого ракетного обстрілу.
- Ввечері 15 листопада російські загарбники масовано атакували Україну, було здійснено 85 ракетних ударів.