10 932 295 осіб з усього світу подали заявки, щоб "відправити" своє ім'я на Червону планету з марсоходом Perseverance в 2020 році, пряма трансляція запуску Tesla в космос стала другою за величиною в історії YouTube і сягнула понад 2,3 млн одночасних переглядів, а трейлер космічної саги "Зоряні Війни: Пробудження сили" набрав 112 млн переглядів за 24 години. Чи означає це, що інтерес світової громадськості до космічних подорожей і ракетної галузі знову відродився?

Використання космічної тематики, як маркетингового інструменту, в абсолютно різних індустріях набирає обертів. У 2012 році американський астронавт Дон Петтіт оголосив всьому світу про запуск комп’ютерної гри Angry Birds Space з борту Міжнародної космічної станції. Через тиждень після релізу гру скачали більше 20 млн разів, а відео-анонс набрав більше 31 млн переглядів з моменту його дебюту 8 років тому. Модний будинок Chanel в 2017 році стилізував майданчик для показу своєї колекції під космічну станцію. Яскравим фіналом став запуск ракети Chanel в натуральну величину, яка піднялася з платформи, після чого розлетілися штучними іскрами і хмарами “вихлопу”. А в 2019 році до 50-річчя посадки на Місяць, гігант електроніки Samsung запустив рекламну акцію Space Selfie і запропонував користувачам створити своє власне “космічне Селфі”. Два телефони, які раніше запустили на висоту 20-ти км від Землі за допомогою стратосферного аеростата, отримували Селфі користувачів, а таких заявок було 65 000, і накладали їх на знімки планети в реальному часі.

Від “Гравітації”, “Інтерстеллар” і “Марсіанина” до “Першої людини” і “До зірок” – тематика освоєння космосу заволоділа і кінематографом, повертаючи чудеса і загадки Всесвіту в поп культуру і збираючи мільйони шанувальників космосу по всьому світу. Разом з тим книги про “космічних” підприємців, дитячі книги Стівена і Люсі Хокінг про героїв, які подорожують в космосі і розповідають про Всесвіт, або під авторством іменитих астронавтів NASA, таких як Кріс Хедфілд і Скотт Келлі, стають бестселерами за версією New York Times , тобто домагаються рекордних продажів в США. Інтерес до такого роду літератури на хвилі всесвітньої популярності знаходить відображення і в Україні. У 2018 році в Дніпрі Noosphere організувала відкриту автограф-сесію з Ешлі Венсом, який написав біографію Ілона Маска, знаменитого у всьому світі інноватора і інфлюенсера в області космосу і технологій. На зустріч прийшли понад 450 осіб. Цікаво, що серед них – як зовсім юні фанати космосу, мілленіали і зумери, так і представники старшого покоління X.

Не менш різновікову, але в рази більше значну за кількістю аудиторію зібрав в 2016 році у Львові Чемпіонат світу з ракетомодельного спорту під егідою FAI і за підтримки Noosphere. Близько 7000 глядачів відвідали захід і ще тисячі дивилися щоденну пряму Youtube трансляцію, щоб стати свідками запусків моделей ракет, які розробили спортсмени з 19 країн. У 2019 дитячий інтерес до космосу виразили в 7427 роботах на конкурсі малюнків Noosphere Space Art Challenge. Португальську космічну інтерактивну виставку Kids on the Moon в Дніпрі під патронатом громадської організації “Асоціація Noosphere” відвідали 5600+ дітей і школярів. Заходи і розваги такого роду не вимагають спеціальної технічної підготовки, і, отже, масштабуються.

Найвідоміший і великий космічний хакатон NASA Space Apps Challenge збирає щорічно десятки тисяч любителів космосу по всьому світу, як в 2019 році: 29,000+ учасників з 70+ країн. Зокрема, Space Apps співтовариство в Дніпрі за три роки зросла до 350+ людей з моменту його розвитку зусиллями Noosphere. У Хакатони беруть участь всі бажаючі, захоплені космосом: немає ні вікових обмежень, ні вимог щодо певних навичків. За 48 годин учасники генерують 2000+ проектів, але більша частина з них – software рішення про дослідження космічного простору і навколишнього середовища на основі даних NASA. Інша справа – працювати над трудомісткими hardware проектами. Наприклад, розробляти проект “Студентська ракета”, кінцева мета якого – створити ракету з висотою підйому за 100 км. Цей проект зародився ще в грудні 2017 року на космічному турнірі Star Track №1 в Дніпрі. Сьогодні його продовжує реалізовувати команда на базі Noosphere Space Engineering School, в яку входить всього 18 студентів. І це постійний склад учасників протягом уже трьох років, так як швидко відсіюються ті, хто проявляє активність чисто з інтересу, а не вірять у важливість проекту, і не приділяють цьому багато часу й енергії. До слова, а чи багато таких студентів, хто може підключитися до розробки інженерного космічного стартапу в силу своєї спеціалізації? Динаміка прийому абітурієнтів, які прямо або спорадично мають відношення до ракетно-космічній техніці, не вражає.

Чому ж так відбувається, що братися за реальні виклики ракетно-космічної індустрії готові не всі? Можливо тому, що космічна наука вимагає фундаментальних знань, нетривіального мислення і великої, важкої праці дослідників? Володимир Вернадський, майбутній ідеолог Noosphere, описав, з чого складається основний незаперечний вічний остов науки: “… з 1) логіки, 2) математики та 3) з наукового апарату фактів і узагальнень, що росте безперервно в результаті наукової роботи в геометричній прогресії, наукових фактів, кількість яких зараз перевищує наші числові уявлення … “Саме для того, щоб інтерес до космосу переріс в прикладну діяльність, Максим Поляков, засновник Noosphere, будує відповідну екосистему в Україні.

Наприклад, збірна України з ракетомодельного спорту на Чемпіонаті Світу в 2016 році, згаданому раніше, була укомплектована 25 спортсменами. Всього на сьогодні в Україні цим видом спорту займаються 1400 осіб. Але більше 2000 дітей своїми руками спробували запустити саморобну найпростішу ракету на майстер-класі, який організувала Noosphere. Це дозволяє розраховувати на приріст кількості молодих ентузіастів в ракетомоделювання.

Екосистема Noosphere дозволяє працювати з дітьми від 3 років через конкурс малюнків на космічні тематики, змагання та майстер-класи з робототехніки, студентами в стінах Noosphere Engineering School, початківцями інженерами і підприємцями в ході проведення конкурсу інженерних стартапів Vernadsky Challenge і професіоналами в рамках компаній-меценатів громадської організації, таких як EOS DA, SETS, Firefly Aerospace і багатьма іншими. Таким чином, Noosphere прагне створити благодатне середовище для розвитку інженерних стартапів і притягує молоді уми до вивчення космосу. Іншими словами, тих ентузіастів, які в майбутньому зможуть стати фахівцями аерокосмічної галузі, проектувати і запускати літальні апарати.