15 листопада, під час масованого обстрілу РФ території України, пролунали вибухи й на території Польщі. У ЗМІ спершу повідомили, що вибухи спричинили дві ракети, які потрапили у польське село Пшеводув, однак у ході слідства було встановлено, що на територію Польщі потрапила лише одна ракета.

Про це повідомив президент Польщі Анджей Дуда, повідомляє Польське радіо.

За його словами, станом на зараз слідство встановило, що 15 листопада, коли Росія випустила десятки ракет по Україні, у Польщі розірвалась ракета з української ППО.

‘”Слідство триває, на місці усі слідчі дії уже завершились, зараз тривають лабораторні дослідження. Ніякі нові висновки не змінюють того, що я говорив раніше. Всі чекаємо висновків експертів і жодним чином у процес не втручаємося”, – зазначив Анджей Дуда.

Водночас він уточнив, що вибухнули дві ракети – одна в Польщі, друга – на території України.

“Знаю, що була спершу інформація про дві ракети. Після слідчих дій решток другої ракети на території Польщі не виявлено. Друга ракета стовідсотково була, тільки не впала на територію Польщі, а на територію України”, – сказав він.

Польский президент наголосив, що потрапляння ракети на територію Польщі – це трагічний випадок, у якому винна лише Росія.

ДОВІДКА: 15 листопада під час масованого ракетного удару РФ по Україні, було зафіксовано падіння ракет у Польщі, внаслідок чого загинуло двоє осіб.

Спершу у польському МЗС заявили, що на їхню території впали ракети російського походження.

Та вже наступного дня низка світових політиків заявили, що ракета, яка залетіла на територію Польщі — це, найімовірніше, ракета української ППО.

З такою заявою, зокрема, виступили Джо Байден, генсек НАТО Єнс Столтенберг та президент Польщі. Анджей Дуда. Водночас усі політики зійшлись у думці, що у будь-якому випадку винною у цьому інциденті є Росія.

Своєю чергою Україна заперечує, що на територію Польщі впали саме українські ракети.

“Я навіть не сумніваюсь у доповіді вечірній мені особисто від командувача Повітряних сил до Головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного, я не сумніваюсь в тому, що це була не наша ракета, або не наш ракетний удар. У мене немає сенсу їм не довіряти, я з ними війну пройшов”, — сказав Володимир Зеленський.

Також секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов заявив, що Україна виступає за спільну перевірку інциденту з падінням ракети у Польщі та готова надати докази “російського сліду”.