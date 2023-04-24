Служба безпеки України затримала колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спецоперації Романа Червінського, дії якого, за даними слідства, призвели до жертв та знищення техніки після обстрілу аеродрому "Канатове" Кіровоградської області.

Про це інформує видання “Українська правда” з посиланням на своїх співрозмовників в правоохоронних органах.

Сьогодні, 24 квітня, на Тернопільщині СБУ затримала військовослужбовця, колишнього виконувача обов’язків командира однієї із частин Сил спеціальних операції, Романа Червінського. У вівторок, 25 квітня, суд повинен обрати йому запобіжний захід.

Напередодні, 21 квітня, СБУ повідомила Червінському про підозру за статтею ККУ “Перевищення військовою службовою особою влади чи службових повноважень”. Його дії призвели до ракетного удару російськими армійцями по аеродрому “Канатове” у Кіровоградській області влітку 2022 року.

За даними слідчих, ракетному удару передувала організація деякими військовими, в число яких входить Червінський, так званої “спецоперації” із заволодіння літаком ВКС РФ. Згідно з їхнім задумом, російський пілот мав перейти на бік України.

За планом, росіянам мали надати “квадрат”, де вони в обумовлений час повинні був влетіти в повітряний простір України, а також зімітувати аварію. Тоді Україна оголосила б про полон. ЗСУ та правоохоронці намагалися дізнатися у російських пілотів інформацію про те, хто віддає їм накази, де вони виконують свої завдання, хто курує їхню роботу тощо.

Вони кілька місяців виманювали з Росії військовий літак. Втім, ворожий пілот, який погодився на співпрацю, зрештою не прилетів. Водночас у Кремлі намагалися вивідати секретні дані українців.

Як наголосили у Службі безпеки України, подібні дії призвели до втрат. “Під час цієї “операції”, яку було проведено попри зауваження СБУ та без узгодження з відповідними державними органами, ворог отримав інформацію щодо розміщення особового складу Повітряних сил ЗСУ та українських літаків. Ці дані дали змогу ЗС РФ здійснити масований обстріл аеродрому “Канатове”, – сказали в СБУ.

Зокрема, загинув командир військової частини та зазнали поранень 17 українських захисників. Також росіяни повністю знищили два винищувачі Повітряних сил ЗСУ.

За твердженнями СБУ, Червінський не погоджував операцію з розвідкою, тим самим перевищивши свої повноваження. Відтак, він самостійно віддав наказ військовим зустріти літак на аеродромі.

На думку ж самого Червінського, його переслідування правоохоронними органами є політично вмотивованим. Зокрема, колишній розвідник пов’язує його з так званим “вагнергейтом” – зірваною операцією 2020-го року із захоплення трьох десятків осіб з-поміж бойовиків ПВК “Вагнера”.

За планом, найманці ПВК повинні були сісти на літак, який був би посаджений українськими спецслужбами на території держави. Однак операція зірвалась і виліт “вагнерівців” довелося відтермінувати. Самих же найманців затримали в Мінську.

Кілька розвідників, серед яких був і Червінський, звинуватили Офіс президента у зриві спецоперації.

Червінський, який був звільнений у запас, розповів, що Офіс президента України погрожував кримінальними переслідуваннями українським розвідникам, які причетні до спецоперації із затримання “вагнерівців”.

“Спочатку були погрози звільненнями, кримінальними провадженнями, які передавалися нібито з Офісу президента. Після наради в Офісі президента нам передавалися такі “посили” – “що ви будете притягнуті до відповідальності, ви маєте мовчати!”, – розповів він.

Також Червінський зауважив, що їм пропонували публічно заявити, що ніякої спецоперації не було.

На думку полковника, матеріали про проведення спецоперації були знищені та підроблені, аби приховати державну зраду серед найвищого керівництва держави. Крім того, за його словами після публікації документів про зміст спецоперації на Facebook-сторінці журналістки Яніни Соколової, в ГУР звільнили майже всіх розвідників, причетних до розроблення спецоперації.