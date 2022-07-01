Про це йдеться у повідомленні мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.
Напередодні вранці, 30 червня, повідомлялось про те, що кількість загиблих внаслідок обстрілу багатоповерхівки зросла до 6 осіб. Однак протягом дня рятувальники знайшли під завалами тіла ще двох загиблих
Зокрема вдень було знайдено тіло 21-річної дівчини.
Вже ввечері стало відомо, що на сходовій клітці рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого чоловіка.
Таким чином, наголосив Сєнкевич, загальна кількість жертв ракетного обстрілу зросла до 8, кількість постраждалих – 6.
Однак і ці дані можуть бути не остаточними, оскільки на місці події триває пошуково-рятувальна операція.
- Нагадаємо, вранці, 29 червня, російські окупанти обстріляли Миколаїв. У місті пролунало декілька вибухів. Зафіксовано влучання у житлову багатоповерхівку.
- Увечері 29 червня співробітники ДСНС повідомили, що з-під завалів будинку у Миколаєві, у який влучила російська ракета, врятували трьох осіб.
- Також у ніч на 1 липня російські окупанти випустили з Чорного моря декілька ракет по Одеській області, які влучили у багатоповерхівку та базу відпочинку. Як наслідок, загинуло понад десяток осіб, а ще понад 30 – поранено. Серед жертв є діти.