Про це йдеться у повідомленні мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Напередодні вранці, 30 червня, повідомлялось про те, що кількість загиблих внаслідок обстрілу багатоповерхівки зросла до 6 осіб. Однак протягом дня рятувальники знайшли під завалами тіла ще двох загиблих

Зокрема вдень було знайдено тіло 21-річної дівчини.

Фото: t.me/senkevichonline

Вже ввечері стало відомо, що на сходовій клітці рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого чоловіка.

Таким чином, наголосив Сєнкевич, загальна кількість жертв ракетного обстрілу зросла до 8, кількість постраждалих – 6.

Однак і ці дані можуть бути не остаточними, оскільки на місці події триває пошуково-рятувальна операція.