Окупанти завдали ракетного удару по 5-поверхівці у Миколаєві вранці 29 червня. Вже другу добу рятувальники не припиняють розбирати завали будинку, а під ними продовжують знаходити тіла загиблих мешканців.

Про це йдеться у повідомленні мера Миколаєва Олександра Сєнкевича.

Напередодні вранці, 30 червня, повідомлялось про те, що кількість загиблих внаслідок обстрілу багатоповерхівки зросла до 6 осіб. Однак протягом дня рятувальники знайшли під завалами тіла ще двох загиблих

Зокрема вдень було знайдено тіло 21-річної дівчини.

Вже ввечері стало відомо, що на сходовій клітці рятувальники знайшли тіло ще одного загиблого чоловіка.

Таким чином, наголосив Сєнкевич, загальна кількість жертв ракетного обстрілу зросла до 8, кількість постраждалих – 6.

Однак і ці дані можуть бути не остаточними, оскільки на місці події триває пошуково-рятувальна операція.