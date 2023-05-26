Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.
“Житловий квартал. Медзаклад, ветклініка та багатоповерхівки навколо. Нині тут все у склі. А ще – в уламках ворожого залізяччя”, – йдеться в повідомленні.
Станом на 16 годину 26 травня відомо про 30 постраждалих, серед яких двоє дітей. Зниклих безвісти – досі троє.
Раніше голова ОВА писав, що серед постраждалих є двоє хлопчиків – 3-х та 6-ти років. Їх шпиталізували у стані середньої тяжкості.
Як відомо, під час повітряної тривоги на Дніпропетровщині, яка почала лунати о 10:30, пролунав вибух. Згодом Лисак повідомив, що окупанти поцілили по медзакладу міста.
- У ніч на 26 травня війська РФ здійснили ракетну та дронову атаку на місто Дніпро. Постраждала одна людина, також у місті серйозні руйнування.
- Вранці 26 травня російські загарбники завдали удару по медзакладу Дніпра. Станом на 14:00 відомо вже про двох загиблих та 23-х постраждалих.