Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.
“Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три “прильоти”, – зазначив Терехов.
Він також зауважив, що є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об’єктів та у приватному будинку.
Містян закликали перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали тривоги.
17 серпня російські війська обстріляли Салтівський район Харкова, внаслідок чого спалахнула житлова будівля.
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