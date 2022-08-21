Надвечір 21 серпня росіяни знову завдали ракетних ударів по Харкову, постраждав Київський район.

Про це повідомив мер міста Ігор Терехов.

“Ракетний обстріл Київського району. Попередньо три “прильоти”, – зазначив Терехов.

Він також зауважив, що є попередня інформація про пожежу на одному з нежитлових об’єктів та у приватному будинку.

Містян закликали перебувати в укриттях та не ігнорувати сигнали тривоги.

17 серпня російські війська обстріляли Салтівський район Харкова, внаслідок чого спалахнула житлова будівля.