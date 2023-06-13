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Ракетний обстріл Кривого Рогу: кількість загиблих зросла до десяти

Унаслідок нічного ракетного удару по Кривому Розі загинуло 10 осіб, ще 28 - поранено.

Вівторок, 13 червня 2023, 13:44
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Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул

За його інформацією, станом на 13:00 у Кривому Розі після нічних ракетних ударів виявлено вже 10 загиблих, ще одна людина – досі під завалами.

Кількість постраждалих становить 28 осіб, 12 з яких госпіталізували. Їх стан середній, тяжкий та дуже тяжкий.

Рятувальна операція триває.

Вілкул додав, що у середу, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби.

ДОВІДКА: Вночі 13 червня російські окупаційні війська чергове здійснили ракетний обстріл України.

Низка ракет поцілила по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Зокрема окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці та декількох інших об’єктах.

Теги: вбивство цивільних, злочини росіян, Кривий Ріг, Олександр Вілкул, ракетний обстріл, траур

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