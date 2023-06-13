Ракетний обстріл Кривого Рогу: кількість загиблих зросла до десяти

Джерело: голова військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул
За його інформацією, станом на 13:00 у Кривому Розі після нічних ракетних ударів виявлено вже 10 загиблих, ще одна людина – досі під завалами.
Кількість постраждалих становить 28 осіб, 12 з яких госпіталізували. Їх стан середній, тяжкий та дуже тяжкий.
Рятувальна операція триває.
Вілкул додав, що у середу, 14 червня, у Кривому Розі оголошено День жалоби.
ДОВІДКА: Вночі 13 червня російські окупаційні війська чергове здійснили ракетний обстріл України.
Низка ракет поцілила по Кривому Рогу на Дніпропетровщині. Зокрема окупанти вдарили по житловій багатоповерхівці та декількох інших об’єктах.
- Вночі 13 червня війська РФ атакували Україну 14 ракетами та 4 ударними дронами камікадзе. Більшість ворожих цілей було знищено силами ППО.