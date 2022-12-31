Сьогодні, 31 грудня, у Києві внаслідок чергового ракетного обстрілу РФ загинула одна особа, також є постраждалі, зараз медики їх госпіталізують.

Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко.

Сьогодні російські окупанти здійснили масовану ракетну атаку по території України. Спершу Віталій Кличко повідомив, що у Києві лунають вибухи та закликав жителів столиці перебувати в укриттях.

Згодом мер Києва написав, що один з вибухів пролунав між житловими будинками у Солом’янському районі столиці.

Також він повідомив, що вибухи пролунали в Печерському районі та Голосіївському.

Пізніше Кличко написав, що за попередньою інформацією, в Солом’янському районі одна людина загинула. Також є кілька постраждалих.

Зокрема, у Солом’янському районі медики зараз госпіталізують трьох постраждалих жінок. Рятувальники працюють на місцях вибухів.

“Ще двох чоловіків медики госпіталізують з місця вибуху в Солом‘янському районі столиці”, ­– згодом додав мер Києва.

Згодом радник голови ОПУ Кирило Тимошенко опублікував фото пошкодженої будівлі внаслідок ракетного обстрілу РФ.

“Російський Новий рік за святковим столом – це кадри розбитих в Україні житлових будинків, новини про загиблу людину через уламок ракети в Солом‘янському районі Києва. Ось так вони бачать “свята”. Терористи та вбивці! розбитий готель в серця столиці — це їх радість за святковим столом”, – написав Кирило Тимошенко.

Пізніше Віталій Кличко уточнив інформацію щодо постраждалих внаслідок ракетного обстрілу. За його інформацією, на цю мить, у Києві загинув літній чоловік, та семеро постраждалих у двох місцях вибухів у Солом’янському районі. Одна людина – в украй важкому стані.