Про це він написав у своєму Telegram-каналі.

За інформацією Тимошенка, станом на 8:30, кількість жертв ракетного обстрілу Одещини зросла до 18, двоє загиблих – це діти. Ще 30 осіб отримали поранення.

“Терор – звична тактика росії. Спочатку вони прикривають свої злочинні дії “актом доброї волі”, а потім завдають ракетних ударів по нашим мирним містам”, – написав він.

Тимошенко також повідомив, що під ворожим обстрілом опинилось село Сергіївка, що у Білгород-Дністровському районі.

Три російські ракети поцілили у 9-поверховий житловий будинок та місцеву базу відпочинку.

Унаслідок влучання у будинок зруйновано зовнішню стіну та перекриття на всіх поверхах – з 1 по 9.

Внаслідок влучання ракет у базу відпочинку пошкоджено два поверхи житлового корпусу.

Додамо, що окупанти завдали ракетного удару по Одеській області у ніч на 1 липня близько 1:00. Ціллю окупантів стали 9-поверховий будинок та база відпочинку.

Станом на 6 ранку повідомлялось про 14 загиблих мешканців будинку та 3 загиблих осіб внаслідок влучання російської ракети у базу відпочинку.