Вночі 9 березня війська РФ здійснити чергований масований ракетний удар по території України. Зокрема було атаковано три українські ТЕС.

Про це повідомили у пресслужбі ДТЕК.

Як наголосили у компанії, цієї ночі через російські ракетні обстріли пошкоджень зазнали теплоелектростанції ДТЕК Енерго.

За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Однак наслідок обстрілу було серйозно пошкоджено обладнання ТЕС. Після закінчення атаки енергетики оперативно почали ліквідацію наслідків.

У ДТЕК нагадали, що з вересня 2022 року російські окупаційні війська здійснили 29 атак на ТЕС ДТЕК. Унаслідок цих атак загинуло троє енергетиків, ще 28 – зазнали поранень.

Додамо, що за даними НЕК “Укренерго”, унаслідок нічного ракетного обстрілу є влучання у низку об’єктів енергетичної інфраструктури. Через це в Одеській, Житомирській та Харківській областях буде обмежене електропостачання.