Внаслідок ракетного обстрілу Вінниці загинуло вже 24 особи. У лікарні померла жінка, яка отримала численні опіки.

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

За його даними, у лікарні померла одна з постраждалих внаслідок ракетного обстрілу росіян по Вінниці.

Йдеться по жінку, яка отримала 85% опіків тіла.

Борзов додав, що ще 68 постраждалих продовжують перебувати у медзакладах на лікуванні, серед них – 4 дітей.

Також на даний час залишається невідомою доля ще 4 осіб, які зникли безвісти після ракетного удару: їх продовжують шукати.

Ракетний удар по Вінниці: що відомо?

Близько 11 години 14 липня російські окупанти завдали ракетного удару по центру Вінниці. Загарбники влучили поблизу дев’ятиповерхового Будинку побуту “Ювілейний” у центрі міста. Руйнувань зазнав, зокрема, і Будинок офіцерів.

Як повідомила. пресслужба ДСНС, унаслідок удару російськими ракетами у місті пошкоджено 55 будівель та 40 автомобілів.

Увечері після обстрілу повідомлялось про 23 загиблих, серед яких – троє дітей. Ще понад 90 осіб отримали поранення. Однією з загиблих виявилась 4-річна дівчинка Ліза, яка знялась у новорічному ролику першої леді України Олени Зеленської.

Також внаслідок ракетного удару загинув член команди співачки Roxolana: він перебував у Будинку офіцерів, де проходила підготовка до концерту виконавиці. Загиблим виявився 25-річний звукорежисер Євгеній Коваленко

Речник Командування Повітряних Сил ЗСУ Юрій Гнат заявив, що удари РФ по Вінниці були здійснені високоточними крилатими ракетами типу “Калібр”. Росія запустила їх з підводного човна, який знаходився в акваторії Чорного моря.

У Росії не стали заперечувати, що завдали ракетного дару по цивільних об’єктах, однак тричі змінювали свою версію щодо обстрілу.