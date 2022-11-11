Ракетний удар по багатоповерхівці Миколаєва: кількість жертв зросла до 6

По це повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.
Кім повідомив, що окупанти, найімовірніше, обстріляли Миколаїв із зенітно-реактивної системи С-300.
Одна ракета влучила у 5-поверхівку, внаслідок чого завалився один під’їзд будинку від 1 до 5 поверху.
Спершу повідомлялось про двох загиблих та двох поранених, однак під час пошуково-рятувальних робіт, під завалами виявили тіла ще 4 осіб.
Таким чином, на даний час загальна кількість жертв зросла до 6.
Кирило Тимошенко своєю чергою повідомив. що серед загиблих була сімейна пара. Їх син 16 років залишився живим, бо спав в іншій кімнаті.
Зараз хлопцем займається соціальна служба.
- Вночі 11 листопада російські окупанти обстріляли Вінницьку область. Було завдано удару по одному з критичних об’єктів інфраструктури регіону.