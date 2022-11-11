Ракетний удар по багатоповерхівці Миколаєва: кількість жертв зросла до 6

Зросла кількість жертв нічного ракетного удару по багатоповерхівці Миколаєва. За останніми даними, загинуло 6 осіб.

По це повідомили голова Миколаївської ОВА Віталій Кім та заступник голови ОПУ Кирило Тимошенко.

Кім повідомив, що окупанти, найімовірніше, обстріляли Миколаїв із зенітно-реактивної системи С-300.

Одна ракета влучила у 5-поверхівку, внаслідок чого завалився один під’їзд будинку від 1 до 5 поверху.

Спершу повідомлялось про двох загиблих та двох поранених, однак під час пошуково-рятувальних робіт, під завалами виявили тіла ще 4 осіб.

Таким чином, на даний час загальна кількість жертв зросла до 6.

Кирило Тимошенко своєю чергою повідомив. що серед загиблих була сімейна пара. Їх син 16 років залишився живим, бо спав в іншій кімнаті.

Зараз хлопцем займається соціальна служба.