Під час ідентифікації тіл з’ясувалося, що внаслідок вчорашнього удару РФ по багатоповерхівці в Умані загинуло п'ятеро дітей.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Facebook.

“В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються”, – повідомив очільник МВС.

За його інформацією, підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки РФ 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.

Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, що вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі. Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.