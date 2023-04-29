Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко у Facebook.
“В процесі ідентифікації з’ясувалося, що загинуло 5 дітей: двоє хлопчиків (півтора та 16 років) та троє дівчаток (8, 11 та 14 років). Безвісти зниклою вважається одна жінка. Пошуки продовжуються”, – повідомив очільник МВС.
За його інформацією, підтверджена загибель внаслідок ракетної атаки РФ 23 осіб, з яких слідчі та криміналісти поліції ідентифікували 22 тіла.
Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Нагадаємо, що вночі 28 квітня війська РФ випустили по Україні 23 ракети та 2 БПЛА. 21 ворожу ракету та безпілотники було знищено, однак дві ракети таки досягли цілі. Одна із них влучила у 9-поверхівку міста Умань. Там оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок ракетного удару РФ по багатоповерхівці.
- У розвідці Великої Британії назвали ймовірні цілі масованого ракетного удару Росії по Україні вночі 28 квітня. Британські розвідники зауважили, що цей обстріл України свідчить про те, що окупанти вирішили відмовитись від далекобійних ударів.
- За словами президента України Володимира Зеленського тільки “абсолютне зло” здатне завдавати ударів по мирних містах, чинячи терор, прикладом якого стали обстріли 28 квітня.