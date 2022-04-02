Про це повідомляє пресслужба Conflict Intelligence Team.
СІТ проаналізували відео одного з білгородських телеграм-каналів, на якому зафіксовано вибух та встановили місце зйомки у момент влучення ракети. Інцидент стався в районі Микільського на південь від Білгорода.
“З’ясувалося, що відеореєстратор знімає у південно-східному напрямку, а ракета прилітає ліворуч, тобто зі сходу чи північного сходу, а отже – з території Росії”, – стверджують розслідувачі.
Також у СІТ оцінили розмір воронки та припустили, що вона утворилась від крилатої чи балістичної ракети, ймовірно. Найімовірніше – це була 9М728 ОТРК “Іскандер-М”, якої немає на озброєнні ЗСУ.
“Ми не можемо однозначно стверджувати, чи спричинив інцидент збій, який викликав сход ракети з курсу, чи помилка наведення. Враховуючи те, що ця подія майже не висвітлювалася в російських федеральних ЗМІ, навмисна російська провокація із запуском ракети російською територією з метою звинуватити Україну є малоймовірною”, – резюмували у Conflict Intelligence Team.
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- За словами речника російського президента Дмитра Пєскова, сьогоднішня пожежа на нафтобазі у російському Бєлгороді не сприяє мирним перемовинам між Україною та РФ.