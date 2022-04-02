Розслідувачі з міжнародної мережі Conflict Intelligence Team запевняють, що ракетний удар біля російського міста Бєлгород був завданий зі сторони РФ.

Про це повідомляє пресслужба Conflict Intelligence Team.

СІТ проаналізували відео одного з білгородських телеграм-каналів, на якому зафіксовано вибух та встановили місце зйомки у момент влучення ракети. Інцидент стався в районі Микільського на південь від Білгорода.

“З’ясувалося, що відеореєстратор знімає у південно-східному напрямку, а ракета прилітає ліворуч, тобто зі сходу чи північного сходу, а отже – з території Росії”, – стверджують розслідувачі.

Також у СІТ оцінили розмір воронки та припустили, що вона утворилась від крилатої чи балістичної ракети, ймовірно. Найімовірніше – це була 9М728 ОТРК “Іскандер-М”, якої немає на озброєнні ЗСУ.

“Ми не можемо однозначно стверджувати, чи спричинив інцидент збій, який викликав сход ракети з курсу, чи помилка наведення. Враховуючи те, що ця подія майже не висвітлювалася в російських федеральних ЗМІ, навмисна російська провокація із запуском ракети російською територією з метою звинуватити Україну є малоймовірною”, – резюмували у Conflict Intelligence Team.