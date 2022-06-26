Сьогодні об 11:26 поблизу Черкас пролунав вибух, через хвилину – це один. Внаслідок цього одна людина загинула, є постралі.

Про це проінформував очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець у соцмережах.

Табурець повідомив про два “прильоти” поблизу обласного центру Черкас. Відомо про одного загиблого та п’ятьох травмованих. Унаслідок вибуху пошкоджено об’єкт інфраструктури.

Очільник ОВА наголосив на тому, що не можна публікувати фото та відео:

“Укотре наголошую: не публікуйте фото та відео! Не наражайте всіх нас на повторні атаки по локаціях. Слідкуйте за офіційними повідомленнями”.