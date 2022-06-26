Про це проінформував очільник Черкаської ОВА Ігор Табурець у соцмережах.
Табурець повідомив про два “прильоти” поблизу обласного центру Черкас. Відомо про одного загиблого та п’ятьох травмованих. Унаслідок вибуху пошкоджено об’єкт інфраструктури.
Очільник ОВА наголосив на тому, що не можна публікувати фото та відео:
“Укотре наголошую: не публікуйте фото та відео! Не наражайте всіх нас на повторні атаки по локаціях. Слідкуйте за офіційними повідомленнями”.
- Нагадаємо, російська крилата ракета, яка сьогодні близько 6:30 потрапила у житловий будинок, спричинила руйнування кількох поверхів, під завалами все ще є люди.
- Відомо, що російські військові завдали удару по Києву стратегічними бомбардувальниками Ту-95 і Ту-160. Вони мали на озброєнні ракети Х101.
- Головне управління розвідки Міністерства оборони України зреагувало на вчорашні масовані ракетні обстріли українських міст. Більшість ракет було випущено з території Білорусі і, як вважають українські розвідники, таким чином РФ намагається втягнути РБ у повномасштабну війну проти України.