У ніч на 29 вересня російські окупанти завдали ракетного удару по Дніпру. Вранці стало відомо, що внаслідок удару загинуло троє осіб: двоє дорослих та одна дитина. Згодом стало відомо, що під завалами рятувальники знайшли тіло ще однієї дитини.

Про це голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

Цієї ночі російські окупанти завдали ракетних ударів по житлових кварталах Дніпра. Ракетами було повністю з0руйновано кілька приватних будинків.

На місцях влучання ракет було знайдено тіла трьох загиблих. Мовиться про двох дорослих та одну дитину.

Рятувальники продовжували розбирати завали та знайшли тло ще однієї загиблої дитини.

“На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни убили двох дорослих і двох дітей – 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку. Це неможливо пробачити…”, – написав Резніченко.