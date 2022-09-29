Про це голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.
Цієї ночі російські окупанти завдали ракетних ударів по житлових кварталах Дніпра. Ракетами було повністю з0руйновано кілька приватних будинків.
На місцях влучання ракет було знайдено тіла трьох загиблих. Мовиться про двох дорослих та одну дитину.
Рятувальники продовжували розбирати завали та знайшли тло ще однієї загиблої дитини.
“На зараз нічна ворожа атака забрала чотири життя. Росіяни убили двох дорослих і двох дітей – 8-річного хлопчика та 9-річну дівчинку. Це неможливо пробачити…”, – написав Резніченко.
- В ніч на 29 вересня російські військові завдали ракетного удару по Миколаєву. У мережі міська влада опублікувала світлини того, що лишилося від ворожої ракети.