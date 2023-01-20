Станом на 20 січня зниклими безвісти після ракетного удару РФ по багатоповерхівці у Дніпрі залишаються 6 осіб.

Про це під час брифінгу повідомив мер Дніпра Борис Філатов.

За його даними, станом на сьогодні після ракетного удару росіян по 9-поверхівці міста безвісти зниклими залишаються ще шестеро осіб.

Він додав, що офіційно рятувальна операція завершилась, однак цих осіб продовжують шукати.

У лікарнях залишаються ще 22 постраждалих осіб.

Окрім цього Філатов повідомив, що під руїнами багатоповерхівки було знайдено “дуже велику суму грошей”.

Він закликав власників цих коштів звернутися до правоохоронних органів, аби забрати знахідку.

“На місці трагедії, в руїнах будинку, була знайдена дуже велика сума грошей. Ніхто не сховав її, не привласнив. Зараз гроші перебувають у Соборному відділенні поліції”, — наголосив Філатов.

ДОВІДКА. 14 січня під час повітряної тривоги росіяни поцілили ракетою у багатоповерхівку у Дніпрі. Внаслідок чого загинули 45 осіб. Пошукові роботи закінчено.

Згодом Служба безпеки України ідентифікувала особи російських військових, причетних до ракетної атаки по багатоповерхівці у Дніпрі 14 січня. Декілька десятків військовослужбовців РФ пов’язані з цим злочином.