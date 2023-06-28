Станом на ранок 28 червня кількість загиблих внаслідок ракетного удару росіян по Краматорську зросла до восьми. Серед загиблих троє дітей.

Джерело: ДСНС

За інформацією рятувальників, станом на 7 ранку з-під завалів зруйнованого кафе деблоковано тіла 8 загиблих. Черед них – троє дітей, двоє з яких 2008 та 2011 років народження.

Зросла і кількість постраждалих до 56. Серед них одна дитина 2022 року народження.

Врятувати вдалось трьох осіб.

Рятувальниками проводиться розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей, які ймовірно знаходяться під завалами.

ДОВІДКА: 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області. Загалом було здійснено два ракетні удари – у заклад харчування в центрі Краматорська та по селу Біленьке.

На момент ракетного обстрілу поблизу кафе було велике скупчення людей.