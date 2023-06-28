Джерело: ДСНС
За інформацією рятувальників, станом на 7 ранку з-під завалів зруйнованого кафе деблоковано тіла 8 загиблих. Черед них – троє дітей, двоє з яких 2008 та 2011 років народження.
Зросла і кількість постраждалих до 56. Серед них одна дитина 2022 року народження.
Врятувати вдалось трьох осіб.
Рятувальниками проводиться розбір завалів зруйнованої будівлі та пошук людей, які ймовірно знаходяться під завалами.
ДОВІДКА: 27 червня російські окупаційні війська атакували ракетами місто Краматорськ Донецької області. Загалом було здійснено два ракетні удари – у заклад харчування в центрі Краматорська та по селу Біленьке.
На момент ракетного обстрілу поблизу кафе було велике скупчення людей.
- Протягом доби російські армійці обстріляли 5 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого загинув чоловік, а його дружина зазнала важких поранень.