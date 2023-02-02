Про це повідомили у Державній служби з надзвичайних ситуацій України.
Унаслідок ракетного удару росіян зруйновано з 4-го по 1-й поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду з послідуючим загоранням припаркованих автомобілів.
Станом на 01:00 2 лютого рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла трьох загиблих, двох осіб вдалось врятувати.
Кількість постраждалих – 21 особа, з них 8 осіб ушпиталили.
Загорання автомобілів ліквідовано. Розгорнуто пункт обігріву ДСНС.
- За добу російські армійці обстріляли 10 населених пунктів у Донецькій області, внаслідок чого пошкоджено 5 житлових будинків.