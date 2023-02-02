Пізно ввечері 1 лютого війська РФ завдали ракетного удару по Краматорську на Донеччині. Унаслідок злочинних дій росіян зруйновано багатоповерхівку, загинуло щонайменше 3 осіб, 21 особа постраждала.

Про це повідомили у Державній служби з надзвичайних ситуацій України.

Унаслідок ракетного удару росіян зруйновано з 4-го по 1-й поверхи чотириповерхового житлового будинку в межах одного під’їзду з послідуючим загоранням припаркованих автомобілів.

Станом на 01:00 2 лютого рятувальники дістали з-під завалів будинку тіла трьох загиблих, двох осіб вдалось врятувати.

Кількість постраждалих – 21 особа, з них 8 осіб ушпиталили.

Загорання автомобілів ліквідовано. Розгорнуто пункт обігріву ДСНС.