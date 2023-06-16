У Київській області внаслідок сьогоднішньої ракетної атаки РФ поранень зазнали 6 осіб, серед них – 1 дитина.

Джерело: Київська обласна військова адміністрація з посиланням на заяву голови КОВА Руслана Кравченка.

“Цього разу ворог атакував область ракетами та БпЛА. Завдяки професійній роботі наших захисників всі цілі збиті! На жаль, внаслідок падіння уламків в одному з населених пунктів області поранення отримали 6 осіб, серед них – 1 дитина”, – повідомив голова Київської обласної військової адміністрації Руслан Кравченко.

Один із постраждалих – водій автотранспорту, який отримав поранення під час перевезення хліба. Всім надається необхідна медична допомога.

Також внаслідок падіння уламків зруйновано 3 приватні будинки, 13 будинків потребують капітального ремонту, ще 15 будинків та 2 господарчі будівлі мають незначні пошкодження.

Крім того, внаслідок падіння уламків виникло займання лісової та трав’яної підстилки. Всі займання оперативно локалізовані. За даними КОВА, оперативні служби продовжують працювати на місцях. Інформація щодо пошкоджень оновлюється. Людям надається необхідна допомога.

Зазначимо, що сьогодні, 16 червня, близько 11 години війська РФ розпочали ракетний обстріл України. Низку ракет було випущено на Київ.

Під час обстрілу окупанти випустили по Україні як крилаті, так і балістичні ракети, а також розвідувальні дрони.

Силами та засобами ППО, попередньо, було збито 6 балістичних ракет “Кинджал” та 6 крилатих ракет “Калібр”, а також 2 БпЛА.

Водночас скільки всього було запущено ворожих ракет поки не повідомляється.