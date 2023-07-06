Джерело: МВС України.

“Львів. За попередніми даними, загинуло 4 особи, врятовано 7 осіб, постраждало 37, евакуйовано 64 особи”, — йдеться в повідомленні.

На місці російського удару тривають аварійно-рятувальні. Проводяться пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку.

“Евакуйовано 14 автомобілів з під’їзних шляхів, розкряжовано 6 дерев для проїзду та встановлення інженерної техніки”, — додали в МВС.

Постраждалим на місці події організовано надання психологічної допомоги.