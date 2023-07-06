Джерело: МВС України.
“Львів. За попередніми даними, загинуло 4 особи, врятовано 7 осіб, постраждало 37, евакуйовано 64 особи”, — йдеться в повідомленні.
На місці російського удару тривають аварійно-рятувальні. Проводяться пошукові роботи в 1, 3 та 4 під’їздах зруйнованого будинку.
“Евакуйовано 14 автомобілів з під’їзних шляхів, розкряжовано 6 дерев для проїзду та встановлення інженерної техніки”, — додали в МВС.
Постраждалим на місці події організовано надання психологічної допомоги.
- Уночі 6 липня російські окупаційні війська випустили по Україні 10 крилатих ракет “Калібр”. Більшість ракет були скеровані на Львівщину.
- За інформацією Львівської ОВА, поруч з будинком у Львові, у який сьогодні поцілила ворожа ракета, було відчинене укриття. Під повітряної тривоги у ному перебувало лише 5 осіб.
- Вночі 6 липня під час ракетної атаки росіян декілька ракет вдарили по місту Львів. Зокрема є влучання в одну з багатоповерхівок міста.
- За даними Повітряних сил, загалом вночі росіяни атакували Україну 10 ракетами, з яких 7 вдалося збити. Інші поцілили у Львові.