Ракетний удар по Львову: кількість постраждалих зросла до 40

Внаслідок нічного ракетного удару окупантів по Львову постраждали 40 осіб.

Повідомляє МВС України

“Кількість постраждалих на місці ворожого удару збільшилася до 40 осіб. Загинуло 4 особи, врятовано 7 осіб, евакуйовано 64 особи”, – зазначають у МВС.

Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розгорнуто 6 наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги.

“Вивезено 130 м куб. уламків будівельних конструкцій. Психологи ДСНС надали допомогу 178 особам”, – вказано в повідомленні.