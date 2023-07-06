Ракетний удар по Львову: кількість постраждалих зросла до 40

Повідомляє МВС України
“Кількість постраждалих на місці ворожого удару збільшилася до 40 осіб. Загинуло 4 особи, врятовано 7 осіб, евакуйовано 64 особи”, – зазначають у МВС.
Пошуково-рятувальні роботи тривають. Розгорнуто 6 наметів для розміщення та харчування постраждалих, надання їм психологічної допомоги.
“Вивезено 130 м куб. уламків будівельних конструкцій. Психологи ДСНС надали допомогу 178 особам”, – вказано в повідомленні.
- Очільник Львівської ОВА вибачився за попередньо вказані неточні дані щодо загиблих та назвав остаточну інформацію щодо імен та віку жертв нічної російської атаки на Львів.
- Уночі 6 липня російські окупаційні війська випустили по Україні 10 крилатих ракет “Калібр”. Більшість ракет були скеровані на Львівщину.
- Внаслідок сьогоднішньої нічної ракетної атаки на Львівщині знеструмлено лінію електропередачі та підстанції, два населених пункти – без світла.
- Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що під час нічного ракетного удару по Львову було щонайменше 10 зачинених укриттів.