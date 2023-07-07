Джерело: мер Львова Андрій Садовий
Очільник міста повідомив, що рятувальники знайшли під завалами зруйнованого будинку тіло ще однієї жінки.
Вона є десятою жертвою ракетного удару росіян по багатоповерхівці Львова.
“Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено”, – повідомив Садовий.
ДОВІДКА: вночі 6 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні. На Львівщину було випущено 10 крилатих ракет, з яких 7 було збито, а решта поцілили по місту Львів. Зокрема ворожа ракета вдарила по одній з багатоповерхівок міста.
За інформацією Львівської ОВА, поруч з будинком у Львові, в який поцілила ворожа ракета, було відчинене укриття. Під повітряної тривоги у ньому перебувало лише 5 осіб.
Водночас міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що під час нічного ракетного удару по Львову було щонайменше 10 зачинених укриттів.