Станом на ранок 7 липня у Львові під завалами будинку, в який напередодні влучила російська ракета, знайшли тіло 10-ї загиблої.

Джерело: мер Львова Андрій Садовий

Очільник міста повідомив, що рятувальники знайшли під завалами зруйнованого будинку тіло ще однієї жінки.

Вона є десятою жертвою ракетного удару росіян по багатоповерхівці Львова.

“Зараз надзвичайники вивільняють загиблу від завалів. На цьому рятувально-пошукову операцію буде завершено”, – повідомив Садовий.

ДОВІДКА: вночі 6 липня російські окупаційні війська завдали ракетного удару по Україні. На Львівщину було випущено 10 крилатих ракет, з яких 7 було збито, а решта поцілили по місту Львів. Зокрема ворожа ракета вдарила по одній з багатоповерхівок міста.

​​За інформацією Львівської ОВА, поруч з будинком у Львові, в який поцілила ворожа ракета, було відчинене укриття. Під повітряної тривоги у ньому перебувало лише 5 осіб.

Водночас міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко зазначив, що під час нічного ракетного удару по Львову було щонайменше 10 зачинених укриттів.