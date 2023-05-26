Вранці 26 травня війська РФ завдали ракетного удару по лікарні у Дніпрі. Станом на 12:30 відомо про одного загиблого ат 15 постраждалих, серед яких двоє дітей - 3-х та 6-ти років.

Джерело: голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак

За його інформацією, на даний час відомо, що внаслідок російського ракетного удару по Дніпру загинула одна людина, ще 15 зазнали поранень.

Серед постраждалих – двоє хлопчиків 3-х та 6-ти років. Обох госпіталізували, їх стан оцінюють як середньої важкості.

Також довелось госпіталізувати 11-х дорослих. Серед них двоє поранених у важкому стані.

На даний час на місці удару триває рятувальна операція. Після удару у двох будівлях лікарні виникла пожежа площею 500 кв. м.

Як відомо, під час повітряної тривоги на Дніпропетровщині, яка почала лунати о 10:30, пролунав вибух. Згодом голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак повідомив, що окупанти поцілили по медзакладу міста.