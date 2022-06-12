Унаслідок ракетного удару по населеному пункту Чортків Тернопільської області серед місцевих мешканців є постраждалі, зокрема – діти.

Про це проінформував очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.

Вчора близько 22:00 вечора по Тернопільській області було завдавано удар російською крилатою ракетою, запущеною з акваторії Чорного моря. Це перша атака Тернопільської області з початку квітня.

Про наслідки атаки розповів Володимир Труш. За його словами, постраждалим надавали допомогу протягом усієї ночі. Одначе, обійшлося без жертв від ракетного удару.

Зараз місцева влада з комунальними службами працюють над ліквідацією руйнувань і фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян.

На час робіт із наслідками вибуху у самому місті Чортків місцева влада відключила природний газ.

Поки що Володимир Труш не уточнює щодо кількості постраждалих і масштабів руйнувань. Більше деталей буде озвучено під час його пресконференції.