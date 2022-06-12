Про це проінформував очільник Тернопільської ОВА Володимир Труш.
Вчора близько 22:00 вечора по Тернопільській області було завдавано удар російською крилатою ракетою, запущеною з акваторії Чорного моря. Це перша атака Тернопільської області з початку квітня.
Про наслідки атаки розповів Володимир Труш. За його словами, постраждалим надавали допомогу протягом усієї ночі. Одначе, обійшлося без жертв від ракетного удару.
Зараз місцева влада з комунальними службами працюють над ліквідацією руйнувань і фіксацією пошкодженого майна цивільних громадян.
На час робіт із наслідками вибуху у самому місті Чортків місцева влада відключила природний газ.
Поки що Володимир Труш не уточнює щодо кількості постраждалих і масштабів руйнувань. Більше деталей буде озвучено під час його пресконференції.
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