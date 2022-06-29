У лікарні інтенсивного лікування "Кременчуцька"перебуває 21 людина, яка постраждала внаслідок ракетного удару по торговельному центру "Амстор". Всього за медичною допомогою звернувся 61 постраждалий з 27 червня.

Про це повідомили #Букви.

Крилата надзвукова ракета Х-22 влучила у ТРЦ близько 16:00. Тоді всередині будівлі могли знаходитися до близько тисячі відвідувачів та працівників.

Постраждалі звернулися за медичною допомогою з опіками та різними ступенями ушкодження. Ще 29 людей отримали допомогу амбулаторно, серед них двоє дітей.

Станом на ранок 29 червня голова Полтавської ОВА Дмитро Лунін звітував про 18 загиблих внаслідок ракетної атаки. Також заявили про 36 осіб, які зникли безвісти.

Міський голова Віталій Малецький зазначив, що потерпілим виплатять матеріальну допомогу. Родини загиблих отримають по 50 тисяч гривень, постраждалі, які перебувають в лікарні, — 25 тисяч гривень та тому, хто лікується амбулаторно, передбачена виплата розміром 10 тисяч гривень.

Ліквідація наслідків ворожої атаки триває вже другу добу. Під завалами ТЦ “Амстор”, крім 18 загиблих, було виявлено вісім фрагментів людських тіл. Крім того, під час демонтажу конструкцій будівлі отримали поранення двоє рятувальників.